Adventskalender mit Fitnessprogramm gewinnen

Vorsorge ist die halbe Miete, das gilt auch für unsere Fitness vor Weihnachten. Damit auch Sie vorsorgen können, verlosen wir zwei Adventskalender von Foodspring.

Wir verlosen jeweils einen Shape und Muscle Adventskalender von Foodspring

Naschen ohne schlechtem Gewissen? Weihnachten stellt uns und unsere Figur jedes Jahr auf eine harte Probe. Ein Stuck Stollen hier, noch etwas vom Festtagsbraten da. Damit die Hose nicht schneller platzt als die Vorsätze zum neuen Jahr, bieten die Adventskalender von foodspring das Komplettprogramm:24 Tage lang unterstützen die Coaches das eigene Fitnessprogramm mit leckeren Rezepten und Trainingsplänen. Jedes Workout wird einfach erklärt und ist in nur 12 Minuten gemacht. Wer will, der macht die Übungen zusammen mit den Coaches sogar jeden Morgen auf Facebook – ganz einfach im Wohnzimmer oder im Büro. So bleiben selbst die größten Fitnessmuffel motiviert und schaffen sich nebenbei genug Zeit, um Weihnachten in vollen Zügen zu genießen.In 24 Tagen fitter durch den Dezember - mit persönlichem Coaching der Profis.(kiky)